Inter Champions miniera d’oro | ecco i guadagni dei nerazzurri dopo la qualificazione agli ottavi

La prima fase dellaLeague è terminata e l’una serie di otto partite straordinaria, si è qualificata come quarta forza assoluta su trentasei partecipanti con 19 punti, accedendo di dirittodi finale che permetteranno di risparmiarsi due partite di playoff e di concentrarsi momentaneamente sulle altre competizioni.La vittoria di mercoledì sera contro il Monaco per 3-0 ha ufficializzato il passaggio del turno che sì, era alla portata, ma le insidie in una competizione tosta come lasono sempre dietro l’angolo. Ma laalla seconda fase della massima competizione europea è una gioia non solo per squadra, società e tifosi, ma fa anche sorridere le casse nerazzurre.: ufficiali i ricavi dellaquanto guadagnerà la società nerazzurraCome riportato da La Gazzetta dello Sport, lae la sua nuova formula si sono rivelate unaper i club coinvolti,inclusa che,il suo splendido cammino, è riuscita a far entrare nelle casse di Viale Liberazione ben 87 milioni di euro, escluse le entrate derivanti dallo stadio.