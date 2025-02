Terzotemponapoli.com - Inter, Buchanan in prestito al Villareal

Anche l’alle prese con la finestra di mercato che si chiuderà il 3 Febbraio. I nerazzurri hanno una rosa molto ampia e davvero competitiva sia per gli impegni in Italia che nel continente europeo. Ed allora gli addetti ai lavori della sponda nerazzurra di Milano possono lasciar partire qualche calciatore non pienamente nel progetto di Inzaghi. Tra questi sicuramente l’esterno canadese. Il calciatore ha fatto così le valigie e si dirige in Spagna. Ilha poco fa comunicato l’arrivo del calciatore., parteA un anno dal suo arrivo, Tajonlascia ufficialmente l’. Il Villarreal ha annunciato pochi minuti fa, attraverso i suoi canali ufficiali, l’arrivo dell’esterno canadese incon diritto di riscatto per 1 milione di euro più 13 in caso di conferma.