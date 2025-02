Trevisotoday.it - Insulti all'arbitro e linguaggio "blasfemo", maxi squalifica per l'assessore calciatore

Leggi su Trevisotoday.it

Era statoto per un turno, la scorsa giornata in occasione del derby con il Santa Lucia. Così, domenica scorsa 26 gennaio, si era accomodato negli spalti dello stadio di casa per vedere la sua squadra, il Susegana, impegnata nel match di seconda categoria con il Giavera. Ma Riccardo.