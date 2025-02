Ilrestodelcarlino.it - Insidiosa trasferta ad Aosta per l’OR Reggio Emilia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ad(14) per(30), in campo alle 15 nella terza giornata di ritorno di Serie A2. Una garaper i granata, che comandano il girone a +5 sull’MGM 2000: dopo il kappao per 5-1 dell’Arena Sport, infatti, gli avversari hanno ottenuto 6 risultati utili su 7 gare che hanno chiuso l’andata, incominciando tuttavia il ritorno con due passi falsi contro VDL Fiano e la già citata MGM. • Alla stessa ora si gioca anche in Serie B: la Real Casalgrandese (18) gioca al PalaKeope contro il Balca Poggese (21), quinto della classe, cercando di mantenere le 3 lunghezze di vantaggio sulla zona playout; avversario estense anche per il Bagnolo Calcio a 5 (18), impegnato incontro la capolista X Martiri (29). • In C1 sfida esterna per il Guastalla (19), impegnato alle 15 a Ravarino sul campo della capolista Pro Patria San Felice (32); a Castelnovo Sotto, alla stessa ora, tocca al Futsal Shqiponja (19), che attende i bolognesi del Fossolo (8), penultimi della classe.