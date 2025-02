Lanazione.it - Innovazione e responsabilità: il nuovo corso ambientale di Foiano della Chiana

Arezzo, 1 febbraio 2025 –: ildi"Con le nuove tecnologie e la collaborazione di tutti, puntiamo a rafforzare il senso civico e il rispetto dell’ambiente," spiega l’Assessore all’Ambiente Sara Chinoli. Dal 30% al 66% in tre anni questo il dato più evidenteraccolta differenziata nel territorio del Comune di, con un trend che porterà presto a superare il 70%. Investimenti, campagne di comunicazione, tecnologia e collaborazione tra cittadini ed istituzioni queste strategie hanno garantito il raggiungimento di questi risultati. "Il nostro Comune ha fatto grandi progressi nell’ambitoraccolta differenziata edifesa, dichiara l’Assessore all’Ambiente Sara Chinoli. Attualmente, la percentuale si attesta poco sotto il 70%, evidenziando come l’impegno collettivo possa portare a risultati significativi per il benesseree la qualitàvita.