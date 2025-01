Padovaoggi.it - Iniziati nell'Alta i lavori di realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale

Leggi su Padovaoggi.it

In questi mesi sonodidel collegamentotra via Trento e il centro di Carmignano di Brenta in continuità con il nuovo parcheggio del cimitero capoluogo, opera inaugurata nel 2022.L'intero intervento prevede la demolizione di tutto il marciapiede.