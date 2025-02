Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu, messaggio di Thiago Motta sul difensore. Cosa ha detto sull’assenza del francese

di Redazione JuventusNews24ha parlato così dell'assenza del: tutte le sue dichiarazioniMisterha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida della Juve contro l'Empoli soffermandosi sull'diche non potrà essere utilizzato almeno per tre settimane.EMERGENZA SENZAE COME STANNO I NUOVI – «Dispiace non poter avere Pierre con noi, ha giocato tutte le partite da quando è arrivato, tante partite, ora ha avuto questoe non ci sarà per un momento. Ci saranno altri che entreranno e faranno bene. I nuovi arrivati li trovo molto bene, saranno di grande aiuto, vediamo domani se inizieranno o se saranno utili per la squadra a partita in corso».LA CONFERENZA STAMPA DIPRE JUVE EMPOLI