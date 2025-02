Juventusnews24.com - Infortunati Juve: «Non è mai stato un alibi e mai lo sarà». Thiago Motta torna a parlare così dei tanti stop da inizio stagione, ecco cosa ha detto

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24si espone suiin quest’di: tutte le sue dichiarazioniè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida dellacontro l’Empoli e ha analizzato iinfortuni in questa prima metà diINFORTUNI HAN PESATO – «Non è unma una realtà, è un fatto. È chiaro che ci sono dei momenti, quando uno viene adopo le sconfitte sembra che stia cercando una scusa. Non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo mai. Con gli infortuni non si è mantenuto lo stesso livello. Non lo utilizzeremo mai neanche in futuro come. Siamo arrabbiati per le sconfitte perché vogliamo vincere, lavoriamo tutti i giorni per arrivare alla vittoria. Domani abbiamo di fronte una squadra come l’Empoli che verrà al massimo e noi vorremo fare una grande partita per arrivare al risultato finale»LA CONFERENZA STAMPA DIPREEMPOLILeggi suntusnews24.