Infinito Marescotti. Una rassegna al Mariani per ricordare l’attore

Un’intera retrospettiva al cinemadedicata ai film, ai corti e agli spettacoli che hanno reso celebreIvanooltre i confini della sua Romagna. E’ quella progettata da Cinemaincentro, in collaborazione con la vedova di, Erika Leonelli, con il Comune e il circolo Sogni Antonio Ricci, che verrà proiettata sul grande schermo lunedì 3 e martedì 4 febbraio, compleanno del. ’Tanti auguri Ivano!’ si apre lunedì alle 18,30 con il film ’Bar Giuseppe’, del regista Giulio Base (la proiezione sarà introdotta da un videomessaggio del regista). Alle 21 è in programma ’Lovers’ di Matteo Vicino, che sarà presente in sala: un gioioso, intelligente e sensuale rompicapo pop in cui due coppie di attori – Primo Reggiani, Luca Nucera, Antonietta Bello e Margherita Mannino, più il quinto sornione incomodo, e cioè lo stesso– si scambiano continuamente i ruoli.