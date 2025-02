Quotidiano.net - Inferno a Philadelphia, aereo si schianta vicino a un centro commerciale. Sui social i video choc della palla di fuoco tra le case

Roma, 1 febbraio 2025 - Il rumore del motore sempre più, su di giri, assordante, poi lo schianto con fiamme alte come un palazzo, sono tanti isul web di chi a, perché era in auto o nelle vicinanze del luogo, ha ripreso lo schianto dell'ambulanza in cui hanno perso la vita 6 persone, tra cui una bambina paziente pediatrica che aveva ricevuto cure specialistiche negli Stati Uniti e stava tornando a Tijuana, in Messico. Con lei sono morte madre, un pilota, un copilota, un medico e un paramedico., PENNSYLVANIA - JANUARY 31: Emergency service members respond to a plane crash in a neighborhood near Cottman Avenue on January 31, 2025 in, Pennsylvania. The plane, a medical transport jet carrying a child patient, crashed after taking off from NortheastAirport, damaging several homes and vehicles.