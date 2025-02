Gamerbrain.net - Indika: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Un convento immerso nel gelo della Russia ottocentesca, una giovane suora tormentata da dubbi e visioni. “” non è solo un gioco, è un’esperienza che trasforma la fede in un labirinto di domande senza risposte definitive., la protagonista, intraprende un viaggio in cui il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più sfumato. Il Diavolo le parla, il passato ritorna in pixel sgranati da un altro tempo, e ogni passo è un confronto con il suo stesso io.Il gioco si apre con, sola e smarrita in un mondo che sembra ostile tanto quanto le sue stesse convinzioni. Il suo cammino, scandito da incontri enigmatici e situazioni surreali, diventa una lotta tra l’accettazione della propria natura e il bisogno di comprendere cosa si cela oltre la fede imposta.