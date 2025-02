Anteprima24.it - Incontro tra CGIL, FIOM, FILCAMS, FP e il Presidente della Provincia di Benevento: focus su ASEA, SANNIO EUROPA e Biblioteca Provinciale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota delle SegreterieFP: In data 30 gennaio 2025, presso ladi, i dirigentiFP edihanno incontrato ildiNino Lombardi per discutere alcune problematiche di grande rilevanza riguardanti i dipendenti dell’, in servizio presso la Diga di Campolattaro, e le lavoratrici addette allale.Durante l’, lae le categorie interessate, hanno espresso forti preoccupazioni in merito alla situazione attuale legata all’affidamento dei servizi all’, evidenziando il rischio concreto per i livelli occupazionali, sottolineando l’importanza di garantire la stabilità lavorativa per tutti i dipendenti coinvolti, nonché l’esigenza di adeguare alcuni istituti contrattuali, come l’inquadramento professionale, problematica più volte affrontata e mai risolta.