Anteprima24.it - Inclusione socio-lavorativa, Formedil Benevento presenta l’avvio del progetto ‘PUOI PLUS’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoMartedì 4 febbraio, alle ore 10:30, nella sede delFormazione e Sicurezza, in via Maria Pacifico n.54/C, si terrà lazione di avvio del, nuova azione di sistema per la promozione dell’integrazionedei migranti vulnerabili promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuata da Sviluppo Lavoro Italia, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – PNe lotta alla povertà. Ilfinanzierà percorsi diper migranti vulnerabili cittadini di Paesi terzi nei prossimi cinque anni. I destinatari, individuati anche in raccordo con la rete dell’accoglienza, saranno affiancati con servizi di orientamento specialistico e messa in trasparenza delle competenze e svolgeranno un tirocinio extracurriculare di sei mesi.