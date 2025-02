Thesocialpost.it - Incidente sulla A14, autotrasportatore muore dopo schianto all’ingresso di una galleria

Leggi su Thesocialpost.it

TragediaA14: camionista perde la vita in unUnmortale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A14, in direzione Sud, nel territorio di Miglianico (Chieti). A perdere la vita unitaliano di 63 anni, coinvolto in un violentissimo impatto contro la parete d’ingresso dellaLazzaretto, tra Francavilla al Mare e Ortona.Autista incastrato tra le lamiere, collega feritoNello, il conducente del mezzo è rimasto intrappolato tra le lamiere e non c’è stato nulla da fare per salvarlo. Il collega che viaggiava con lui è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.A causa dell’urto, parte del carico trasportato – olio lubrificante in fusti – si è rovesciatocarreggiata, costringendo le autorità a chiudere il tratto stradale e istituire un’uscita obbligatoria a Francavilla al Mare-Pescara Sud.