Ilgiorno.it - Incidente stradale nella notte a Montichiari: muore ragazzo di 27 anni

(Brescia), 1 febbraio 2025 -di sangue e morte sulle strade bresciane. Undi 27è morto in unavvenuto sulla strada provinciale 236 aqualche minuti dopo le 4. Non sono ancora chiare la dinamica e la generalità della vittima. Inutili i soccorsi dei sanitari dell’Areu giunti sul posto insieme ai carabinieri che ora dovranno ricostruire quanto è accaduto. Sempre auna ventina di minuti dopo l'una 4 persone sono rimaste ferite in un’automobile finita fuori strada. Per loro è stato necessario il trasporto in ospedale ma le loro condizion i non sono gravi. A Carpenedolo una ragazza di 21 è rimasta ferita in unavvenuto poco prima delle 2.30 sulla Asolana. Anche per lei necessario il trasporto in ospedale ma le sue condizioni non sono preoccupanti