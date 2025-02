Ilrestodelcarlino.it - Incidente oggi a Minerbio (Bologna): via Nazionale chiusa per ore

), 1 febbraio 2025 – Ennesimo, sulle strade della provincia di, per fortuna senza gravi conseguenze. Dopo lo scontro di ieri sera, a Villanova, in cui sono rimasti coinvolti un motorino e un'auto, un altrosi è verificato, quasi un'ora fa, trae Granarolo, sulla statle Porrettana, che in quel tratto si chiama viaal traffico per ore per permettere i rilievi e lo sgombero della carreggiata da mezzi e detriti, in prossimità dell'incrocio con via Savenella. A scontrarsi, per dinamiche che attualmente sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Molinella, sono state tre macchine rispettivamente condotte da 27enne, un 35enne ed un 22enne. Stando alle prime informazioni, poco dopo le 13, all'altezza del Mobilificio Stracciari, le due auto condotte dal 35enne e dal 22enne, che andavano in direzioni opposte, per cause da chiarire, forse un'invasione di carreggiata, si sono scontrate frontalmente.