In Lazzerini la mostra Totem e tabù. Gli scatti di chi ama la fotografia

Inoggi sarà lacollettivarealizzata dalla Fiaf, Federazione italiana associazioni fotografiche. La Fiaf riunisce centinaia di club e organizza varie iniziative. Tra queste esiste un dipartimento interno, il laboratorio di cultura, che propone annualmente un tema coordinato a livello provinciale. Nel 2024 gli autori - su Prato 35 fotografi di più club - si sono cimentati appunto sul tema. Nessun limite alla fantasia o al numero di foto per progetto. Al termine delle serate i progetti venivano stampati in pannelli e proposti nelle varie sale espositive, con il riconoscimento della federazione. Lacollettiva conclude così per la provincia di Prato, il suo iter espositivo in. In questa occasione oltre al laboratorio di Prato esporranno anche i laboratori di Firenze-Pistoia e Siena per un totale di circa 70 autori.