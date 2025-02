Ilrestodelcarlino.it - In fila per i go kart elettrici a Pesaro: partenza a tutto gas

, 1 febbraio 2025 – Seicentocinquanta metri di lunghezza, un percorso ricco di salite, discese e sottopassaggi che si sviluppa su due livelli, quattordici curve, più una fantastica parabolica dove mettere alla prova le proprie abilità di pilota. È la nuova pista indoor di go-Pgking Network, la più lunga d’Italia, la più grande delle Marche e della Riviera Romagnola, inaugurata oggi in via Toscana 16. Un sogno per tutti gli appassionati di go-: “Un’attività come questa non poteva mancare nella città Terra di Piloti e Motori”, hanno ricordato il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Attività economiche Francesca Frenquellucci, durante il taglio del nastro. “Riqualifica un’area della città, fa vivere uno spazio chiuso da tempo e arricchisce una zona che fino a poco tempo fa veniva considerata solo “industriale”, ma che oggi si sta trasformando in un polo sportivo”.