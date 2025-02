Bergamonews.it - In città si corre: quasi 6mila partecipanti alla Bergamo21

Siin: è il weekend dicon la sua molteplicità di percorsi e possibilità, dmezza maratona certificata e misurata Fidal 21,097km, la 10k competitiva e non competitiva e l’Urban Night Trail, segna il primo grande evento di un circuito che porterà decine di migliaia di runner, triatleti, ciclisti e nuotatori a gareggiare in diverse località italiane.A, evento organizzato da FollowYourPassion, nel complesso sono attesepersone da tutta Italia e da 60 Nazioni del mondo: le più rappresentate, in ordine di numerosità, sono Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania e Grecia.re tra le bellezze storico-artistiche di Bergamo a inizio stagione è un’esperienza sempre più apprezzata, come dimostra la continua crescita dell’evento, che quest’anno ha registrato un record di