Lanazione.it - In arrivo 50mila piante: "Pronte in cinque anni. Vedremo tre alberi da ogni finestra"

di Francesco IngardiaFIRENZEIn nome del fiore simbolo della città. Servirà il doppio vaglio dei Quartieri e del consiglio comunale per la sua operatività, ma la delibera di giunta è stata approvata. L’assessorato all’Ambiente in mano alla vicesindaca Paola Galgani cala l’asso con Iris, il nuovo Piano del verde e degli spazi aperti. Un unicum "ambizioso ma concreto" nel panorama delle amministrazioni comunali, non obbligatorio ex lege, ma settorialmente collegato al Piano operativo, come misura di mitigazione ventennale degli effetti incontrovertibili dei cambiamenti climatici. Tre è il numero magico della filosofia scelta da Palazzo Vecchio, oltre che "il numero fortunato" della sindaca Funaro. Il principio ispiratore è il seguente: 3visibili da, il 30% di copertura verde e 300 metri al massimo tra casa e lo spazio verde più vicino.