In aiuto delle donne. Apre lo sportello contro la violenza

Nasce loVanessa, dedicato all’ascolto e al supporto per chi subiscedi genere. Sarà inaugurato oggi alle 15 nella storica sede della Croce d’Oro di Ponte a Ema in vicolo del Ridi 9/a, a 200 metri dalla sede operativa dell’attiva associazione che fa parte della rete Anpas. Si trova proprio al confine tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Firenze e anche grazie a questa posizione strategica diventa il primoantisia del territorio ripolese che del quartiere 3. "Nella prima fase sarà gestito da nostre 4 volontarie – spiega orgoglioso il presidente della Croce d’Oro di Ponte a Ema Niccolò Melchionne -: hanno seguito un lungo e impegnativo corso per poter avviare questo servizio così importante per la popolazione. Sono emozionate. Ma sono le persone giuste per farlo: da anni volontarie della nostra associazione, vivono questa esperienza con grande impegno".