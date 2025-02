Lopinionista.it - Imprese, Cna: “Le imprese artigiane resistono alla crisi della manifattura”

ROMA – Lee alle difficoltà del commercio e archiviano il 2024 con un saldo tra aperture e chiusure leggermente negativo, pari a -1.099 unità. Le nuove iscrizioni sono state 83.584 mentre le cessazioni sono ammontate a 84.685. Anche se si è interrotta la serie di incrementi messi a segno nel triennio 2021-2023, la contrazione non desta particolare preoccupazione se rapportata allo stock diregistrate (pari appena allo -0,1%). E’ quanto emerge da una elaborazione dell’Area studi e ricercheCNA su dati Mov.La dinamica nel complesso è in linea con gli ultimi anni. In particolare il tasso di iscrizione, pari al 6,6% delleregistrate, è allineato a quello dei tre anni precedenti, mentre il tasso di cessazione ha registrato un aumento rispetto al 2023 (passando dal 6,2% al 6,7% delleregistrate) che si spiega con la forteche ha investito il comparto manifatturiero dove la presenza dellerisulta più marcata che altrove.