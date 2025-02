Quifinanza.it - Immobiliare: settimana positiva in Borsa in scia alle banche centrali

per il settoresui mercati, con l’attenzione rivolta, nonostante non siano arrivati segnali per una forte convinzione a continuare ad abbassare il costo del denaro, che ha un effetto sull’andamento del mercato. La BCE ha tagliato i suoi tassi di interesse chiave di 25 punti base in una decisione unanime, come ampiamente previsto; nonostante i numerosi tentativi dei giornalisti, non si sono avute risposte dalla presidente Christine Lagarde sulla destinazione finale di questo ciclo di tagli. La decisione è stata presa in seguito ai dati che mostravano che l’area euro si è arenata nel quarto trimestre del 2024, con le economie francese e tedesca in contrazione che ancora pesavano. La riunione della Fed è stata ancora di più priva di eventi rispetto a Francoforte: ha mantenuto i tassi invariati e il presidente Jerome Powell ha trasmesso un messaggio equilibrato ai mercati, evitando al contempo questioni politiche riguardanti l’amministrazione Trump; ha osservato che il comitato di politica monetaria non ha fretta di modificare la propria posizione.