Napolitoday.it - Immagini mesmerizzanti che trasportano in una dimensione magica: a Napoli "Asia" di Massimo Saretta

Leggi su Napolitoday.it

Sonoquelle realizzate dal fotografo, classe '58, originario di Padova, certified by Leica, nei suoi viaggi in. Protagonista il colore, le fotografie catturano lo spettatore in un vortice di echi, richiami, profondità, suggestioni, fino a far.