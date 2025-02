Lanazione.it - Il volto del ’Che’ sul Baluardo: "Guevara un esempio di libertà"

Leggi su Lanazione.it

di Daniele Rosi Oltre due metri in marmo bianco con, in cima, ildi Chein ferro. Dopo essere stata annunciata, e tanto chiacchierata in città nei giorni scorsi, con pareri e prese di posizione del mondo politico, è stata svelata alla scalinata della scultura ‘El Che’, dedicata alla figura di Ernesto. L’opera, realizzata dallo scultore argentino Jorge Romeo e portata avanti con un progetto di sottoscrizione popolare, è stata coordinata dall’esule argentino Alfredo Helman e sostenuta da varie realtà tra cui: Anpi di Viareggio, Massa, Pisa e Verona; Cro Solaio Pietrasanta; Circolo partigiani Viareggio; Cgil Lucca Viareggio e Massa Carrara; centro di documentazione Gino Menconi Massa; Associazione nazionale di amicizia Italia/Cuba; Arci provinciale e Arci Toscana e archivi della resistenza di Fosdinovo, oltre ad essere patrocinata dal Comune.