Il vicesindaco Latrofa | Svolta epocale nella illuminazione della nostra città

Pisa, 1 febbraio 2025 - Il Comune di Pisa ha approvato un progetto di project finance in vistanuova gara pubblica che affiderà il servizio di gestione, riqualificazione ed efficientamentopubblicacittadina. La scelta del project finance, propedeutico alla pubblicazione del prossimo bando di gara, nasce dalla necessità individuata già da tempo dall’Amministrazione Comunale, di procedere ad una riqualificazione tecnologica generale dell’intero impianto dipubblica, al fine di migliorare il servizio, ridurre i consumi energetici e dare avvio ad una prima sperimentazione in ottica di smart city, che incrementi i servizi alla cittadinanza. Dopo una serie di interlocuzioni con sei operatori economici del settore avviate nel corso del 2024 e dopo la comparazione dei progetti presentati, il Comune ha ritenuto migliore la proposta dell’operatore economico Engie Servizi, nominandolo,Giunta comunale del 23 gennaio, soggetto promotoreproposta di finanza di progetto per il nuovo servizio di pubblicae smart city del Comune di Pisa.