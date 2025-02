Lanazione.it - Il vescovo ridisegna la diocesi. Trasforma tutte le zone pastorali . Nasce una rete tra le parrocchie

punto e a capo. IlAndrea Migliavacca concentra in meno di mezz’ora i giorni caldi della chiesa aretina. E volta pagina su questioni che dal suo arrivo sono al centro della sua agenda. Come l’organizzazione di tutta la vita pastorale. Il giorno della Madonna del Conforto entrerà nei dettagli, forse anche con le nuove nomine in vista. Non di parroci ("Su questo abbiamo già fatto tanto"), ma anche oltre. C’e in vista un complessivo ridisegno della. Saranno rivisti i confini dellee dei vicariati, per rendere più snella la pastorale e insieme adeguarla a carenze oggettive. Un processo graduale ma che scatterà dalle prossime settimane. I sacerdoti sono pochi e la copertura dellesempre più complessa. In testa ci sarà un aumento delle unità: si rafforza un’esperienza che era partita con Riccardo Fontana, assegna a più sacerdoti la competenza di territori ampi.