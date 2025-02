Liberoquotidiano.it - "Il vero problema di Kyrgios è Anna Kalinskaya": chi sgancia la bomba che fa godere Sinner

Antonio Cassano si scatena e va all'attacco di. L'ex attaccante entra nella polemica tra l'australiano e Jannike dice la sua: "Da quello che leggo, io non conosco i fatti, da quello che leggo pare la, l'ex fidanzata di di, poi si è lasciato. Secondo me anche un po' di invidia". E ancora: "Allora,a me piace da impazzire come gioca, perché lui è estroso. Lui nell'epoca dei Big Four li ha battuti tutti e quattro, è devastante, fortissimo, aveva una manualità incredibile, batteva a 230 all'ora. Però adesso ha preso ‘sta strada qua, dove fa spesso e volentieri il telecronista e vuol fare quello che che rompe i coglioni, Il Cassano della situazione. Solo che io parlo per cose che mi informo, che studio, che guardo, lui invece adesso lo ha preso di mira dalla questione lì, la WADA non la WADA etc.