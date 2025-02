Iltempo.it - Il venerdì è di Nek e Guaccero ma Scotti cresce con Io Canto Senior

Gli ascolti di ieri,31 gennaio 2025, hanno visto, in prima serata, la quarta puntata di Dalla strada al palco, promosso a partire da questa stagione su Rai1 e condotto da Nek e Bianca, conquistare una media di 2.492.000 spettatori pari al 16.2% di share, in ulteriore calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la finale di Iocon Gerrysigla invece una media di 2.159.000 individui all'ascolto pari al 15.9%, in crescita rispetto alla settimana scorsa. Su Rai2, il film Il sesso degli angeli di e con Leonardo Pieraccioni, e con Sabrina Ferilli, raggiunge il 5.5% di share pari a una media di 989.000 spettatori. Su Rai3 il nuovo appuntamento con FarWest condotto da Salvo Sottile ha siglato una media di 581.000 spettatori pari al 3.6% di share (presentazione: 470.