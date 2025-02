Ilrestodelcarlino.it - Il triste sbarco dei 111 migranti ad Ancona. “La morte della bimba si poteva evitare”

, 1 febbraio 2025 – Ocean Viking è arrivata ieri attorno alle 15 alla banchina 19 del porto die subito sono partite le manovre per l’accoglienza dei 111 naufraghi recuperati nel Mediterraneo. L'arrivo e l'accoglienza dei naufraghi Come sempre, tutto è filato via liscio, ma il pensiero è andato subito a chi non ce l’ha fatta, ossia la bambina siriana di 7 anni soccorsa e rianimata proprio dall’equipaggioong francese Sos Mediterranée, recuperata da un elicottero e trasportata in un ospedale a Malta, dove però è morta. Un tragico ricordo Nessun lieto fine, soltanto l’aggiornamento, tragico e carico di vergogna, delle vite umane perse durante la ‘roulette russa’ delle attraversate via mare nel canale di Sicilia. Stavolta è toccato a una bambina di appena 7 anni che, assieme alla sua famiglia, cercava una vita migliore in Italia o, molto più probabilmente, in nord Europa.