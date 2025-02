Sport.quotidiano.net - Il tecnico sul match di domani. Bilò: "La Recanatese farà una grande gara»

Ci si sforza, legittimamente, di non considerare decisiva la sfida contro il Roma City ed infatti, a 13 giornate dal termine della stagione regolare è sicuramente così. Lo stesso Lorenzo, all’immediata vigilia, conferma la tesi: "Sicuramente è una partita importante e che ha unpeso specifico, basti dire che loro sono la prima squadra, attualmente, nella griglia dei playout. Sono tutte finali comunque da qui alla fine, da giocare al massimo delle nostre possibilità". Gli scongiuri sono d’obbligo però, probabilmente avrà l’imbarazzo della scelta nel decidere la formazione: "Siamo al completo ed è stata una settimana molto positiva, sia dal punto di vista-tattico che sotto l’aspetto dell’intensità e dell’entusiasmo. Ho visto un bel clima e speriamo di gettare in campo lo stesso ardore visto in questi giorni.