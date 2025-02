Sport.quotidiano.net - Il tecnico montenegrino non cerca alibi: "Congratulazioni ai nostri avversari, loro più bravi». Ivanovic: "Troppe palle perse. Poi siamo rimasti senza difesa»

ISTANBUL (Turchia)Sebbene la vittoria fosse un risultato altamente improbabile, a fine gara Duskosi concentra sulle cose che non hanno funzionato, indicandole come aspetti su cui la Virtus deve lavorare per continuare a crescere. "al Fenerbahce che ha meritato questa vittoria – spiega ildella V nera –. Nel primo tempo abbiamo avuto problemi di, nel secondo tempo la nostranon è stata affatto buona e il Fenerbahce ha avuto un’eccellente percentuale al tiro da tre punti, questo è stato un aspetto importante e che in questa occasione ha fatto la differenza". Anche domani contro Venezia ilnon avrà a disposizione né Ante Zizic né Will Clyburn, mentre si attendono notizie da Justin Holiday che sta affrontando il percorso per ottenere il visto di lavoro e potere essere tesserato.