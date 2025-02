Oasport.it - Il tabellone di Matteo Berrettini a Rotterdam: esordio complesso, poi Tsitsipas?

ha aperto la stagione con l’eliminazione al debutto al torneo ATP 250 di Brisbane (per mano del padrone di casa Jordan Thompson) e con la sconfitta subita al secondo turno degli Australian Open (dove non ha sfruttato delle chance per trascinare il danese Holger Rune al terzo set). Il tennista italiano si rimetterà in gioco al torneo ATP 500 di, che si disputerà sul cemento olandese dal 3 al 9 febbraio.Sarà un’occasione importante per conquistare punti e per migliorare il proprio piazzamento nel ranking ATP, dove al momento occupa la 33ma piazza. Il sorteggio non è però stato dei più fortunati per l’azzurro, che debutterà contro il padrone di casa Tallon Griekspoor: non ci sono precedenti con il 28enne numero 46 della graduatoria mondiale, che è un rivale decisamente ostico e tutt’altro che semplice da superare.