Iodonna.it - Il suo ultimo ruolo è quello di una poliziotta con il manganello facile e la vita privata in pezzi, nell'intensa serie tv ACAB. Adesso però Valentina Bellè ha voglia di leggerezza. E l'ha trovata grazie anche a un regista visionario

, 32 anni, non ha nessuna paura di apparire spigolosa e urticante, rappresentando al cinema e in tv donne fuori dagli schemi. Non si è tirata indietro quando nel film Laaccanto, di Marco Tullio Giordana, era una madre che rifiutava la figlia “imperfetta”. E nein(su Netflix), latratta dal libro– All Cops Are Bastards di Carlo Bonini, e ispirata al film con lo stesso titolo di Stefano Sollima, dove interpreta Marta, una durissimadella Celere. La musica dietro le quinte de “Laaccanto” di Marco Tullio Giordana X Leggi: «Bisogna saper assaporare la» Valentineè Marta inUnimpegnativo,fisicamente.