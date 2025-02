Ilrestodelcarlino.it - Il soprano ha la faringite. Protesta parte del pubblico. Il teatro rimborsa il biglietto

Proprio alla fine della cavalcata, La Fanciulla del west ha perso la voce. O meglio, l’ha persa – per colpa di una–, ildanese Ann Petersen, che giovedì ha comunque presoda protagonista alla recita conclusiva dell’opera di Giacomo Puccini al Comunale Nouveau di Bologna. Un Puccini inconsueto, un’opera complessa, con pochissime arie e passaggi declamati, riproposta dalla regia di Paul Curran e affidata alla bacchetta di Riccardo Frezza e all’Orchestra delComunale. Dopo il successo della prima di stagione, una settimana fa, proprio nell’ultima replica, un’artista d’esperienza come Petersen non è riuscita a sostenere a piena voce ladell’eroina Minnie: era infatti già molto difficile udire le parole dalle prime file della platea. Uno speaker aveva avvisato ildella situazione prima che si alzasse il sipario, ma, quando si è capito che la cantante riusciva solo ad accennare le note, dalle poltroncine si sono levate le prime proteste.