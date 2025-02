Ilrestodelcarlino.it - Il sogno secondo posto passa dalla sfida di Sora

Un giorno alla partita di: stamattina al Del Conero l’Ancona sosterrà l’ultimo allenamento, quello di rifinitura, poi nel pomeriggio la partenza verso il Lazio per ladi domani in programma alle 14.30 allo stadio Tomei. Al’Ancona non sarà sola: una sessantina i biglietti venduti agli anconetani, fino a ieri pomeriggio, ma la partita si potrà seguire anche in diretta tv sul circuito di video streaming Castr al costo di 8 euro. Oltre che, naturalmente, in diretta radio su Radio Tua. Ilè dodicesimo in classifica, un punto sopra la zona playout, è in serie positiva da tre gare ma, soprattutto, è reduce dal blitz di Fossombrone, dove s’è imper 2-1. Un pieno di fiducia, per la giovane formazione di mister Schettino, che finora in casa ha raccolto 10 dei 24 punti in classifica, vincendo solo una volta, contro l’Atletico Ascoli, 2-0 lo scorso 22 dicembre.