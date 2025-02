Bergamonews.it - “Il sindaco pescatore”, a Bonate Sopra in scena Ettore Bassi

Leggi su Bergamonews.it

. Sabato 22 febbraio 2025 alle 21 al Teatro Verdi diandrà inlo spettacolo “Il”, con.Regia di Enrico Maria LamannaDi Edoardo ErbaTratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo La storia di un eroe normale, un uomo, Angelo Vassallo, che ha sacrificato con la sua vita l’impegno di difendere e migliorare il suo territorio e le sue persone.Ambientalista convinto, amato dai suoi concittadini, ha sempre operato nell’ottica del bene comune in una regione malata e straordinaria come la Campania, Vassallo era noto come il, per il suo passato professionale, per l’amore del mare e della sua terra che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre ispirato.La sera del 5 settembre 2010 è stato barbaramente ucciso per mano di uno o più assassini, ancora oggi ignoti.