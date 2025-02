Ilfoglio.it - Il sindaco di Roccaraso: "Siamo invasi: mi appello alla legge anti rave del governo Meloni"

Leggi su Ilfoglio.it

“Irruzione negli androni degli edifici, seggiovie scambiate per ottovol, neve sudicia di friarielli, code di torpedoni. Sa che le dico?”. Cosa? “Che se esiste una, in Italia, è . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti