Il silenzio di Santanché alla Direzione nazionale di Fratelli d’Italia | tra fiducia e richieste di dimissioni

Il centro congressi di via Alibert, a pochi passi da piazza di Spagna, ha ospitato ladi. All’ordine del giorno, due anni di governo, la questione del Sud e il sostegno alle forze dell’ordine. Tuttavia, l’attenzione mediatica è stata monopolizzata dall’arrivo e dal comportamento di Daniela, la ministra del Turismo.La ministra, coinvolta in uno scandalo per i rinvii a giudizio relativi al caso Visibilia e per una presunta truffa all’Inps durante la pandemia da Covid-19, ha scelto di non intervenire direttamente nel dibattito, arrivandoriunione in ritardo e sedendosi in prima fila senza proferire parola. La sua presenza, tuttavia, è stata eloquentementesa, catturata dai numerosi fotografi presenti. Quando i giornalisti hanno tentato di ottenere un commento,è rimasta muta, lasciando parlare solo un post su X: “Orgogliosi del percorso fatto e delladegli italiani.