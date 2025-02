Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo batte Juve Stabia 2-0 e si riprende il primato in classifica

Reggio Emilia, 1 febbraio 2025 – Respinge l’assalto di Pisa e Spezia, il, regola lae siilincon due punti di vantaggio sui nerazzurri, tenendo al contempo i liguri a -7. Risultato pesantissimo in termini di, altrettanto a livello di morale quello colto dai neroverdi, perché la pratica stabiese è stata tutt’altro che semplice da archiviare – i campani segnano due volte, ma due volte il Var li rimanda al ‘via’ - e ildi questi tempi non è più lo schiacciasassi di due mesi fa. E fa bene, nel dopo gara, il tecnico Raffaele Longo – in panchina al posto dello squalificato Grosso – a sottolineare il peso specifico di questi tre punti perché le fatiche delci sono, ed evidenti. E, restano, ancorché alleggerite da un risultato che permette alla capolista dire quota.