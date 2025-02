Thesocialpost.it - Il sassofonista di Cervino Mario Luce è la vittima dell’incidente stradale di Airola

Tragico incidente sulla Nazionale Appia: muore un 30enne diUn grave incidentesi è verificato questa mattina, intorno alle 7, lungo la Nazionale Appia, nel territorio di Arpaia, al confine con la provincia di Caserta. A perdere la vita è stato, 30enne di(Caserta), notoe operatore nel settore della ristorazione.L’uomo era alla guida della sua Renault Captur quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un tir. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo non gli ha lasciato scampo.Inutili i soccorsi:è morto sul colpoSul luogosono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea. Nonostante i tentativi di soccorso, per il 30enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatare il decesso.