Il Santos ha convinto Neymar con un video di Pelè creato dall'intelligenza artificiale: «Il mio trono è vuoto»

La Sueddeutsche si sofferma sul ritorno dial. “Il figliol prodigo è tornato. Proveniente dall’Arabia Saudita, lui e il suo seguito sono atterrati venerdì a bordo di un jet privato“. È chiaro che quello scritto dal quotidiano tedesco non è un elogio.è cresciuto nel, è diventato l’idolo del Brasile e da lì ha conquistato l’Europa. “Dopo quasi dodici anni all’estero torna ora a casa, nel club dove tutto è iniziato“.Alla festa di benvenuto per il suo ritorno “erano presenti anche i rapper di fama nazionale Projota e Mano Brown. Quest’ultimo profetizzò anni fa che seavesse giocato di nuovo per ilin futuro, sarebbe stato “come il ritorno di Gesù”. È quasi così che ci si sente in queste ore di mezza estate brasiliana. L’entusiasmo nel paese più grande del Sud America è enorme“.