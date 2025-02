Ilrestodelcarlino.it - Il romanzo di Rossetti. Tra storia e vita privata

Vanessa, autrice assieme a Gabriele Sonnino del libro ’Se nun era pe’ Francesco’, a lui dedicato e che verrà presentato domani alle 11 all’hotel Astra. Una piccola– la sua, quella di sua sorella e del lattaio Nardecchia - che incrocia la grande: il rastrellamento degli ebrei romani nel ‘43. Perché si rivolge ai giovani? "Se vogliamo avere una speranza per il futuro, abbiamo il dovere morale di crescere ragazzi che sappiano riconoscere le ingiustizie, che a queste non rimangano indifferenti ma agiscano per cambiare questo mondo in qualcosa di migliore. Noi adulti dobbiamo essere di esempio. Questalo è, è un esempio di come, di fronte ad una situazione dai contorni spaventosi, si possa scegliere di fare la cosa giusta". C’è un motivo ricorrente, nel libro: il silenzio.