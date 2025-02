Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Misuraca: : "È una gara speciale"

Quattro risoluzioni e un volto nuovo in un venerdì decisamente intenso per la Fermana. Partiamo rapidamente dalle risoluzioni: in primis quella con l’ex tecnico Dario Bolzan con una soluzione che ha soddisfatto entrambe le parti. Non vestiranno più il gialloblù neanche Tommaso Fontana (prossimo allo United Riccione) e due degli ultimi arrivati Tommaso Barchi e Mattia D’Agostino. Una rosa dunque che si snellisce e società che razionalizza anche le proprie risorse ma che saluta l’arrivo di un altro centrocampista duttile, dopo quello di Pappalardo, si tratta dello spagnolo Xavier Perez, classe 2003, cresciuto nel Girona e passato all’Imolese e all’Akragas. Ha scelto la 24 come maglia e sarà a disposizione per domani contro L’Aquila una sfidaper il grande ex Gianvitoche torna al Bruno Recchioni da ex dopo due stagioni con un 70 gettoni, 6 gol e tre assist e la fascia da capitano più volte indossata.