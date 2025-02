Noinotizie.it - Il regista pugliese e la fotografa internazionale per parlare di bullismo Con studenti delle scuole superiori

Di seguito il comunicato, corredato da foto:per Vogue e per Elle Italia, Priscilla Nutshell, ama da sempre le sfide e quale sfida migliore che immortalare con una serie di foto gli incontri settimanali dele scrittore Giuseppe Sciarra condi secondo grado perdi. Il tema è scottante, è molto personale. Sciarra è stato vittima diin tenera età per il suo orientamento sessuale e ne parla in un documentario interpretato da Edoardo Purgatori che si fa portavoce del dolore di quel bambino vissuto in un piccolo centro nel sud Italia negli anni 90 – e che da adulto ha cercato un riscatto nel cinema parlando della sua storia.Ikos, la tragedia (a lieto fine) delè diventato un progetto per le, presentato a Spazio Scena, ex luogo storico del cinema romano.