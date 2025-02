Sport.quotidiano.net - Il Ravenna riparte dall’ultimo inciampo. Ma ora il Sasso fa un po’ meno paura

Era il 6 ottobre. Quattro mesi fa. Quinta giornata di andata. Ilperdeva 2-1 in casa contro ilMarconi. Da quel giorno, niente più sconfitte. Solo Tau Altopascio e Tuttocuoio sono riuscite a strappare punti ai giallorossi. Domani è in programma il match di ritorno e, con esso, la possibilità, un ‘girone’ dopo, della rivincita. In un ‘Carbonchi’ molto giallorosso – si prevede un buon esodo di tifosi e di sportiviti – la formazione di mister Marchionni avrà come sempre un risultato solo nel mirino. Le cifre dello stato di forma delsono in costante aggiornamento: 16 risultati utili consecutivi, 14 vittorie e 2 pareggi, cui vanno aggiunte le 3 vittorie di Coppa Italia. Nel conteggio figurano anche il successo di Imola e il pareggio di Riccione, conseguiti sotto la gestione di mister Mauro Antonioli.