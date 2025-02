Ilfattoquotidiano.it - “Il Principe Harry rischia di essere deportato”: i guai con il visto e cosa c’entra Donald Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Più che undestinato a vivere tra castelli e residenze reali, il destino dipare averlo condannato a passare il suo tempo tra avvocati, incartamenti e aule di tribunali. Mentre lui, probabilmente, vorrebbe solo giocare a polo. L’ultimo fronte aperto dopo quelli ingaggiati contro i tabloid britannici, è sicuramente il più delicato perchè in gioco c’è il suo permesso per restare negli Stati Uniti. Ilnon è un documento scontato per, nonostante il suo lignaggio ed i suoi soldi.Il suo passato ha giocato a suo sfavore e l’aver candidamente ammesso di aver fatto uso di droghe, scrivendolo anche a chiare lettere nel suo libro biografico Il Minore, ha generato non pochi problemi all’iter di richiesta per il, indipendentemente dal fatto di avere una moglie americana e due bambini con la doppia cittadinanza, perché in possesso anche del passaporto inglese.