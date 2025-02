Tvplay.it - Il prezzo è fissato, la Juve lo cede a 14 milioni

Arriva una cessione importante in casantus, con ilgiàdi 14di euro: può essere un modo per Giuntoli di fare cassa e puntare altri obiettiviI bianconeri devono pensare anche alle uscite per poter completare poi la rosa di Motta. I 200circa spesi la scorsa estate non possono essere tralasciati e un occhio va dato anche al bilancio. C’è un nome che Giuntoli ha messo tra i possibili partenti, nonostante stia facendo davvero molto bene.Il, laloa 14(TvPlay – ANSA) Il mercato estivo dellantus ha portato gioie e dolori ai tifosi bianconeri. Alcuni acquisti si sono rivelati azzeccati, altri molto meno. Basti pensare al rendimento di Koopmeiners e Douglas Luiz per avere un’idea. Lo stesso Nico Gonzalez non sta mostrando le qualità intraviste con la Fiorentina, mentre Cabal, che aveva iniziato alla grande, ha alzato bandiera bianca per infortunio.