Il Ponte Buggianese non può sbagliare

Reduce dall’importante pareggio conquistato sul campo della Real Forte Querceta, e da un girone di ritorno in cui ha messo a referto ben 10 punti nelle 5 gare disputate, ilè atteso da un altro importante esame, nel lungo e difficile cammino che dovrebbe portare i biancorossi verso la salvezza. I ragazzi allenati da mister Vettori questa volta devono vedersela contro il Mobilieri Ponsacco, nobile decaduta che, come i pontigiani, gravita da diverse settimane in zona play out. Una situazione davvero strana ed inaspettata per la compagine pisana, che ad inizio stagione era stata accreditata da diversi esperti come una delle squadre pronte a lottare per la conquista di un posto in Serie D, e che adesso rischia realmente di finire in Promozione. "Contro il Ponsacco, si decide il nostro destino – ha dichiarato il dirigente pontigiano Gianni Sensi –.