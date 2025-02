Ilrestodelcarlino.it - "Il Polisportivo non va spostato"

"Il mio progetto per ilnon è quello sul tavolo del Comune. Anche la mia proposta è abbattere l’impianto, ma ricostruirlo sul posto, con un progetto sostenibile e strumenti finanziari che attingono al Credito Sportivo, come per il palas, e a soldi privati, che ci sono già". Mauro Profili, presidente della Civitanovese, è distante dall’ipotesi su cui invece ragiona l’amministrazione Ciarapica: demolire ilper fare spazio a un nuovo insediamento di case, negozi, uffici, strutture alberghiere. Idea che investitori lombardi, di cui il sindaco non fa i nomi, hanno illustrato ad amministratori, tecnici e segretario generale del Comune. Profili da tempo porta avanti l’idea di uno stadio moderno da costruire dove è ora: "Ho già raccolto le esigenze di tutte le realtà che operano all’interno delper fare quella che diventerà la casa dello sport.